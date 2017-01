IPC-Fipe desacelera para 0,58% na 3ª quadrissemana de janeiro Agência Estado Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 05h40





O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,58% na terceira quadrissemana de janeiro, mostrando desaceleração ante o ganho de 0,69% verificado na segunda quadrissemana do mês, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).



Três dos sete componentes do IPC subiram com menos força na terceira quadrissemana do que na leitura anterior. No caso de Habitação, os custos avançaram 0,39%, após registrarem alta de 0,71% na segunda quadrissemana de janeiro. Em Transportes, o aumento foi de 0,69% na segunda quadrissemana para 0,60% na terceira, e em Despesas Pessoais, de 0,46% para 0,26%.



Além disso, os preços de vestuário tiveram queda de 0,22% na terceira quadrissemana, contrastando com o acréscimo de 0,67% da prévia anterior.



Por outro lado, os preços dos demais itens avançaram de forma mais acentuada na última pesquisa. Educação voltou a ser destaque, com salto de 4,60% na terceira quadrissemana, comparado à alta de 2,66% da segunda leitura do mês. Já em Alimentação, o avanço foi de 0,63% na segunda quadrissemana para 0,68% na terceira e, em Saúde, de 0,35% para 0,62%.



Veja abaixo as variações dos componentes do IPC na terceira quadrissemana de janeiro:



Habitação: 0,39%



Alimentação: 0,68%



Transportes: 0,60%



Despesas Pessoais: 0,26%



Saúde: 0,62%



Vestuário: -0,22%



Educação: 4,60%



Índice Geral: 0,58%







