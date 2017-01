PSB oficializa apoio à reeleição de Maia para presidente da Câmara Agência Estado Link



Com 34 deputados, a bancada do PSB na Câmara dos formalizou na noite desta segunda-feira, 23, o apoio do partido à reeleição do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A formalização foi feita por meio de carta entregue ao parlamentar fluminense durante jantar dele com deputados da bancada do Ceará em um hotel em Fortaleza.



No documento, assinado pelo líder interino do PSB, Tadeu Alencar (PE), a bancada afirma que, no contexto de crise pelo qual o Brasil passa, Maia "vem exercendo com responsabilidade o mister que lhe foi confiado pela maioria dos deputados que lhe elegeram para exercer um mandato suplementar e o fez com diálogo, hábil articulação e inegável autoridade política para conduzir os trabalhos no parlamento".



Na carta, a bancada lista seis pedidos de "compromisso" ao deputado do DEM em troca do apoio do partido, entre eles, a "ampla discussão" das reformas da previdência e trabalhista. "Assumindo Vossa Excelência esses compromissos, relevantes ao ideário do Partido Socialista Brasileiro, emprestaremos todo o apoio à sua postulação à Presidência da Câmara dos Deputados", finaliza o documento.



O PSB também pede a Maia um espaço na Mesa Diretora. O partido tenta negociar a indicação para alguma das quatro secretarias da Casa, provavelmente a segunda ou a terceira secretaria. O cargo, porém, ainda não foi fechado. O deputado do DEM aguarda decisão do PT sobre apoiar ou não sua reeleição para fechar a divisão das vagas na Mesa em sua chapa.







