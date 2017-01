Produção industrial cresce 1,1% em 2016 na Rússia Agência Estado Link



A produção industrial da Rússia cresceu 1,1% em 2016 na comparação com o ano anterior, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira pelo Serviço Federal de Estatísticas. O número sugere que a economia do país melhora e deve voltar a crescer.



A economia russa enfrenta dois anos de recessão, após sofrer sanções ocidentais e também por causa dos baixos preços do petróleo, item crucial para a pauta de exportações do país. Na semana passada, o governo de Moscou previu que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça entre 1% e 2% no ano atual.



No ano passado, a produção no setor de mineração cresceu 2,5%, a manufatura avançou 0,1% e a produção nas concessionárias teve avanço de 1,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.







