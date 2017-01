Em visita ao país, Hollande declara apoio francês ao processo de paz na Colômbia Agência Estado Link



O presidente da França, François Hollande, confirmou nesta segunda-feira seu apoio ao processo de paz na Colômbia, na primeira visita oficial de um chefe de Estado francês ao país em 28 anos. "Sempre há incerteza em um processo como este, sempre há riscos, sempre há dúvidas. Mas o que tem que fazer a França e a comunidade internacional é estar presente no momento oportuno", afirmou Hollande. "E o momento crucial é agora."



Hollande falou após reunião com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, na Casa de Nariño, sede da presidência, durante uma visita oficial de dois dias. Os governos de França e Colômbia fecharam vários acordos para reforçar a cooperação e o comércio bilateral, entre os quais se destaca um documento sobre aportes da Agência Francesa de Desenvolvimento para o momento posterior ao conflito com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).



O líder francês considerou o acordo colombiano com as Farc "um exemplo para o mundo". Ele mostrou, porém, preocupação especial com os desaparecidos, que são dezenas de milhares, e também pelos menores transformados em soldados rebeldes no conflito. O conflito já durou meio século e deixou 260 mil mortos, além de milhões de pessoas que tiveram de fugir de suas casas. Fonte: Associated Press.







