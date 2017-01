Homem é atingido por bala perdida na zona norte do Rio Agência Estado Link



Um homem ainda não identificado foi morto na tarde desta segunda-feira, 23, atingido por uma bala perdida na comunidade do Jacaré, zona norte do Rio. De acordo com informações da Polícia Militar, homens armados atacaram um carro do 3º BPM (Méier) que estava em serviço perto da localidade conhecida como Buraco do Lacerda.



O homem baleado estava dentro de um bar, almoçando, e morreu na hora. A Delegacia de Homicídios vai investigar o crime. Ninguém foi preso.



No fim de semana, foram cinco mortos em confrontos armados. Na noite de sábado, a menina Sofia Lara Braga, de dois anos, foi baleada no rosto quando brincava no parquinho de uma lanchonete no bairro de Irajá, zona norte, na noite de sábado. Os tiros foram disparados numa perseguição policial a um carro roubado.



Na madrugada de domingo, na Favela da Carobinha, em Campo Grande, na zona oeste, três pessoas foram mortas durante um baile funk. À tarde, o subtenente Amauri Panema, de 52 anos, foi assassinado ao reagir a um assalto em Ramos, na zona norte. Ele era reformado e foi abordado no bar de sua propriedade.







