David Beckham ajuda mulher que se acidentou na rua

O ex-jogador de futebol David Beckham chamou atenção nesta semana por conta de um ato de generosidade. Ao avistar uma mulher caída no chão e machucada, ele se pôs à disposição para ajudá-la e ficou no local até que o atendimento profissional chegasse.



Um porta-voz do corpo de bombeiros de Londres disse em entrevista ao The Sun: "David Beckham estava estacionado na redondeza e já havia lhe dado uma garrafa de água. Ele a ajudou, e quando a ambulância chegou, o agradecemos e dissemos que ele poderia seguir em frente".



Sally Biddall, que presenciou a cena, falou sobre o fato em seu Twitter: "Estava ajudando uma senhora que se caiu e se acidentou durante minha hora de almoço e adivinhe quem estaciona para ajudar? David Beckham. Ele mesmo. Que cavalheiro".







