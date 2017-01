Semana deve permanecer chuvosa na região de Araçatuba Márcio Bracioli Link



Tempo registrado por volta das 15h no bairro Novo Parque São Vicente, em Birigui; chuva continuará



A chuva não deve dar trégua pelos próximos dez dias, pelo menos, em Araçatuba.



De acordo com o meteorologista José Carlos Figueiredo, da Unesp, a semana toda será chuvosa. “De segunda-feira (hoje) até quarta-feira (25), o tempo se manterá parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas. A tendência indicada é de que as instabilidades enfraquecerão, entre quinta-feira e sexta-feira (27)”, disse, em nota publicada no IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas). Há chances de chuva em torno de 80% até o próximo domingo (29).



NÚMEROS

Neste mês, em 23 dias até esta segunda-feira (23), em 17 deles houve ocorrência de chuvas na cidade, totalizando 390 milímetros de chuva acumulado em Araçatuba, aumento de 72% do que é considerado comum para a época.



Segundo a Defesa Civil do Estado, a média do mês de janeiro é de 227,3 milímetros. No ano passado, janeiro teve 23 dias chuvosos, totalizando 246,7 mm acumulados.



De acordo com o meteorologista José Carlos Figueiredo, da Unesp, a semana toda será chuvosa



