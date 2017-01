Vigia de praça é preso acusado de tráfico de drogas Lázaro Jr. Link



Um segurança de 40 anos, que trabalha como vigia de uma praça em Santópolis do Aguapeí (a 57 km de Araçatuba), foi preso na noite de domingo (22) acusado de tráfico de drogas naquele município. Um rapaz de 21 anos, que seria comparsa dele no crime, conseguiu fugir, mas sua companheira, uma adolescente de 17 anos, também foi detida.



O flagrante foi feito por policiais militares que tinham denúncia de que o jovem estaria comercializando entorpecentes com ajuda do segurança, que aproveitava que trabalhava na praça para distribuir a droga. Houve denúncia de que o rapaz estaria com droga em casa, no domingo, e os policiais foram ao local.



CORRENDO

Assim que estacionaram a viatura em frente à residência, eles viram o rapaz correndo pela lateral da casa e pulando o muro dos fundos. Antes de fugir, ele dispensou um pacote com três porções de maconha. A adolescente permaneceu na casa e entregou aos policiais outras duas porções de maconha, 11 de crack, uma planta de maconha e materiais para embalar entorpecente.



Ela negou envolvimento com o tráfico, mas enquanto estavam na residência, o celular do morador tocou e era o segurança, que marcou encontro na praça para entregar dinheiro. Ele foi detido próximo ao banheiro da praça com R$ 102, mas alegou que eram referentes a pagamento por trabalho na roça. Os dois foram levados para a delegacia e, após registro da ocorrência, ficaram à disposição da Justiça.





