Tirar cutículas pode fazer mal às unhas, alerta dermatologista Talita Rustichelli Link



Segunda-Feira - 23/01/2017 - 16h07





Comentários via Facebook: Atualização: 16h13 de 23/01/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 18/01/2017 Roer unhas, compressão por sapatos e uso de produtos químicos também prejudicam, diz Fernanda Roer unhas, compressão por sapatos e uso de produtos químicos também prejudicam, diz Fernanda







Graduada pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), especializada em dermatologia pelo Hospital das Clínicas da USP e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a dermatologista Fernanda Cação Briso, 37, de Araçatuba, concedeu entrevista à Folha da Região abordando a melhor forma de se manter as unhas saudáveis:



Qual o aspecto e a textura de uma unha considerada saudável?

Uma unha saudável é lisa, levemente rósea, com poucas ondulações, sem delaminação nas bordas e sem espessamentos. Muito importante também é o aspecto do perioníquio, a pele ao redor da unha, que inclui a cutícula; é importante que esta área não esteja vermelha nem inchada.



Que tipos de doenças são mais comuns nas unhas, de forma geral? Como identificá-las e como são os respectivos tratamentos?

As doenças mais comuns são as de causa traumática e as infecciosas. É claro que existe uma grande lista de doenças das unhas, como as causadas por deficiências de vitaminas, doenças sistêmicas (cardíacas, renais, hepáticas) e até por câncer, mas não são tão comuns. As doenças traumáticas são causadas por hábitos como retirar cutículas, roer unhas, compressão por sapatos, uso de produtos químicos que ressecam a lâmina ungueal (detergente, sabão e até mesmo sabonete) ou lavagem excessiva das mãos. Nestes casos é muito importante retirar o fator causal para conseguir uma melhora da unha. A doença infecciosa mais comum é a micose, causada por fungos, mas pode ocorrer também a infecção por bactérias. O tratamento é longo e depende do grau de acometimento indo desde a abrasão química da unha, uso de esmaltes terapêuticos a medicamentos via oral.





Tirar as cutículas, andar descalço em ambientes úmidos, cortar em vez de apenas lixar, usar esmaltes ininterruptamente e não ingerir alimentos que são fontes de biotina são alguns hábitos ruins para a saúde das unhas. Além disso, sobretudo nesta época do ano, quando muita gente aproveita para ir à praia, usar piscinas ou frequentar “prainhas” de água doce e ranchos, o cuidado para evitar micoses e fungos nos pés deve ser redobrado.Graduada pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), especializada em dermatologia pelo Hospital das Clínicas da USP e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a dermatologista Fernanda Cação Briso, 37, de Araçatuba, concedeu entrevista à Folha da Região abordando a melhor forma de se manter as unhas saudáveis:Uma unha saudável é lisa, levemente rósea, com poucas ondulações, sem delaminação nas bordas e sem espessamentos. Muito importante também é o aspecto do perioníquio, a pele ao redor da unha, que inclui a cutícula; é importante que esta área não esteja vermelha nem inchada.As doenças mais comuns são as de causa traumática e as infecciosas. É claro que existe uma grande lista de doenças das unhas, como as causadas por deficiências de vitaminas, doenças sistêmicas (cardíacas, renais, hepáticas) e até por câncer, mas não são tão comuns. As doenças traumáticas são causadas por hábitos como retirar cutículas, roer unhas, compressão por sapatos, uso de produtos químicos que ressecam a lâmina ungueal (detergente, sabão e até mesmo sabonete) ou lavagem excessiva das mãos. Nestes casos é muito importante retirar o fator causal para conseguir uma melhora da unha. A doença infecciosa mais comum é a micose, causada por fungos, mas pode ocorrer também a infecção por bactérias. O tratamento é longo e depende do grau de acometimento indo desde a abrasão química da unha, uso de esmaltes terapêuticos a medicamentos via oral.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão