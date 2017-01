Dupla é presa por furtar 37 cadeiras de lanchonete Lázaro Jr. Link



Segunda-Feira - 23/01/2017 - 15h56





Comentários via Facebook:



A Polícia Militar de Penápolis prendeu, na madrugada desta segunda-feira (23), um jovem de 19 anos e outro rapaz, de 25, acusados de furtar 37 cadeiras de uma lanchonete. Os policiais foram até o estabelecimento, no Jardim Premier, após denúncia de furto. Eles surpreenderam o rapaz de 19 anos pulando o muro de uma escola próxima ao estabelecimento furtado.



O acusado foi detido e confessou que tinha furtado dezenas de cadeiras de plástico da lanchonete, as quais já estavam na casa dele. Ao vistoriar o local, os policiais encontraram, encostadas a um muro, três latas de refrigerante, uma caixa de som e R$ 40 em dinheiro que também foram retirados do comércio.



A equipe foi até a casa do acusado, onde encontrou o outro suspeito de participação no crime. No local, foram apreendidas as 37 cadeiras, mas o outro acusado negou participação no furto. A dupla foi presa em flagrante, levada para a delegacia e encaminhada à cadeia.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão