Chuva faz secretário de Obras gastar meia dúzia de ovos por dia Coluna Periscópio Link



Segunda-Feira - 23/01/2017 - 15h40





Comentários via Facebook:

Dayse Maria/Folha da Região - 08/12/2016 Supersticioso, Constantino tem apostado em simpatias para ver se para de chover Supersticioso, Constantino tem apostado em simpatias para ver se para de chover



A coluna Periscópio ficou sabendo que o secretário de Obras e Serviços Públicos de Araçatuba, Constantino Alexandre Vourlis, está gastando dúzias de ovos por dia. Ele aderiu à simpatia de pôr ovos em cima do muro para ver se para de chover.



Tudo isso porque, na última semana semana, o trabalho de tapa-buracos praticamente ficou parado. As equipes da Sosp apenas fizeram os recortes dos buracos e se prepararam para o trabalho.



OVOS NA PRESTES MAIA

Uma fonte desta coluna no Paço Municipal contou que Constantino lhe disse que a maioria dos ovos gastos são em favor das obras a serem feitas na avenida Prestes Maia. O titular da pasta comentou que, assim que o sol voltar, vai colocar duas equipes para consertar a via.



Constatino pretende colocar uma em cada ponta da avenida. Até sábado (21), a Secretaria de Obras já tinha usado 69 toneladas de massa asfáltica em tapa-buracos.



Na tarde da última sexta-feira (20), a janela do prefeito Dilador Borges (PSDB) estava aberta de novo para acompanhar o tempo. O pouco de sol à tarde o animou. (Ronaldo Ruiz Galdino)





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão