Dilador fica muito irritado com vídeo enviado ao seu celular

O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), ficou indignado com um vídeo que recebeu por meio de um aplicativo de comunicação instantânea. Segundo apurou a coluna Periscópio, as imagens mostravam a situação da estrada rural ARTZ 070, conhecida como estrada do Angaí, após as últimas chuvas.



Um trecho de sete quilômetros ficou totalmente destruído e está intransitável. A situação isolou os moradores de assentamentos agrários da região, principalmente os do Chico Mendes.



O "Periscópio" obteve informações de que o tucano ligou para o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e marcou uma reunião com representantes do órgão para o próximo dia 10, na Prefeitura.



O Incra ainda deu uma informação que teria deixado Dilador ainda mais irritado: a Prefeitura de Araçatuba perdeu muitos convênios nos últimos anos por falta de andamento nos processos. (Ronaldo Ruiz Galdino)





