Trump orientou empresas a trazer ideias para incentivar indústria nos EUA

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta segunda-feira com lideranças de várias empresas, como Ford Motor, Lockheed Martin, United Tecnologies, Under Armour, Tesla e Whirlpool. Um dos presentes, o executivo-chefe da Dow Chemical, Andrew Liveris, disse que o republicano orientou os executivos a voltar em 30 dias com ideias específicas para impulsionar a indústria americana. Liveris afirmou que os executivos discutiram longamente com Trump a proposta dele de impor um imposto sobre companhias americanas que produzam produtos em outros países e depois os importem para os EUA.



Trump afirmou que os EUA imporão uma tarifa na fronteira "muito grande" contra companhias que se mudem para o exterior. Trump também disse que reduzirá impostos para a classe média e as empresas e reduzir regulações do governo em pelo menos 75%.



"Nós realmente falamos sobre imposto de fronteira um pouco e realmente falamos sobre tipos de indústrias que poderiam ser ajudados ou prejudicados por isso", disse Liveris. Segundo o executivo, Trump disse que não fará nada para prejudicar a competitividade dos EUA.



O executivo-chefe da Ford, Mark Fields, também presente no encontro, disse que saiu da reunião "com muita confiança de que o presidente é muito, muito sério em garantir que a economia dos EUA esteja forte e tenha políticas - impostos, regulatórias ou comércio - para ajudar a impulsionar isso, e eu acho que isso encoraja muitos de nós como executivos-chefes a tomar decisões para avançar". Fonte: Dow Jones Newswires.







