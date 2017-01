Objetos furtados de residência são encontrados em terreno Lázaro Jr. Link



Segunda-Feira - 23/01/2017 - 15h17





Comentários via Facebook:



Diversos objetos que foram furtados de uma residência em Araçatuba foram encontrados em um terreno próximo à estrada Etelvino Ferreira dos Santos, bairro Eteucle Turrini, na tarde de domingo (22).



Guardas municipais foram ao local após denúncia e encontraram uma mochila escolar, um secador de cabelos, uma furadeira, uma lavadora de alta pressão, um inalador, um roteador de internet, uma guitarra, um violão, uma caixa de som amplificada, um videogame, um colchão inflável, uma tenda, uma sacola com equipamentos para mergulho, 17 toalhas de mesa, um saco com roupas, calçados e cintos, cosméticos, uma tábua de passar roupas, um rádio automotivo e três colchas.



Enquanto os guardas apresentavam a ocorrência no plantão policial, a vítima um vendedor de 39 anos residente em um apartamento no bairro Novo Umuarama, apareceu para comunicar o furto.



Segundo ela, também foi furtada uma motoneta Honda Biz, que foi encontrada pela Polícia Militar, abandonada. De acordo com o morador, apenas um notebook e cinco frascos de perfume não foram recuperados.



A polícia tentará identificar os ladrões.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão