Pelo combate ao nepotismo, inclusive em pequenas cidades

O problema é quando esse espaço a pessoas do mesmo sangue é dado de forma capaz de gerar questionamentos. O jornal “Folha de S. Paulo”, em editorial de 10 de janeiro, foi feliz ao classificar o nepotismo como uma “versão deplorável do bolsa família”. A tal “bolsa” vem sendo concedida por prefeitos de todo o Brasil.



Independentemente do entendimento que se tenha sobre a escolha de parentes para participação em um governo, qualquer tipo de favorecimento no poder público é abominável. Isso acontece porque, no Brasil, até mesmo as leis voltadas ao combate à corrupção abrem brechas.



Hoje, o principal instrumento de restrição à prática do nepotismo é uma súmula de 2008 do STF (Supremo Tribunal Federal), que, no entanto, deixa o campo livre para casos como os ocorridos em Araçatuba e Castilho. Por que, então, não endurecer ainda mais esse mecanismo? Afinal, está claro que, passados nove anos da publicação da súmula, parte dos governantes e parlamentares não aprendeu.



Só para citar mais um exemplo, outra lei criada para combater e punir corruptos, a da Ficha Limpa, também tem os seus defeitos, ao não barrar a candidatura de políticos já condenados em primeira instância.



O combate à imoralidade na gestão pública, que é tão nocivo quanto a ilegalidade, passa pelo aperfeiçoamento da legislação. Ela é a principal ferramenta a ser aplicada na proteção à máquina pública.

