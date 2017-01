Foragido com 4 mandados de prisão é detido em Araçatuba Lázaro Jr. Link



A Polícia Militar prendeu na noite de domingo (22), em Araçatuba, o detendo Jonatas Rafael Manduca Monteiro, 25 anos, que fugiu do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) em dezembro do ano passado, onde cumpria pena no regime semiaberto. De acordo com o que foi apurado, havia quatro mandados de prisão em aberto contra ele.



O preso foi capturado por volta das 21h, no Parque Industrial Pequenos Resíduos. Equipe estava em patrulhamento pela rua Noel Rosa e suspeitou de Monteiro. Foi feita abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.



Porém, ao consultar o cadastro da Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), foi constatado que ele fugiu do presídio em Rio Preto no dia 1º de dezembro.



BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO

Os policiais também consultaram o cadastro do Banco Nacional de Mandados de Prisão, onde encontraram quatro mandados de prisão em aberto contra o foragido, sendo três deles referentes a processos que tramitam no Fórum da Comarca de Rio Preto, dos quais, dois são de 2016 e um de 2015. O outro é do Fórum da comarca de Valparaíso, onde Monteiro reside, referente a processo de 2013.



A reportagem também encontrou um processo contra o acusado em Birigui, onde ele foi condenado a um ano e quatro meses de prisão no regime semiaberto por furto de uma bicicleta. Na ocasião, ele alegou que havia fugido do hospital Felício Luchini, onde foi internado para tratamento de dependência química, e furtou a bicicleta para vendê-la e com o dinheiro voltar para Valparaíso.



Em outro processo, de 2013, ele também foi condenado a um ano e quatro meses de prisão pela Justiça de Penápolis, acusado de furtar 20 correntes, três pulseiras, três relógios, cinco aparelhos de luz laser e oito suportes para recarregar telefones celulares.



Os bens pertenciam a um vendedor ambulante com mais de 60 anos, que teve a barraca onde eles estavam guardados invadida. A mercadoria foi avaliada em mais de R$ 800, na época.





