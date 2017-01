Ônibus voltam a circular em Natal, mas empresas temem novos ataques Agência Estado Link



Depois de um fim de semana sem transporte público, os ônibus voltaram às ruas de Natal nesta segunda-feira, 23. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários (Sintro) afirma que o serviço foi retomado de forma parcial, mas não confirmou quantos veículos voltaram ao trabalho.



O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano (Seturn), por sua vez, disse que teme ataques aos ônibus e cobra compensações por parte do Estado por causa dos veículos que foram incendiados no decorrer das semana passada.



De acordo com dados do Governo do Estado, desde a sexta-feira, 20, não se registram atentados no Rio Grande do Norte.







