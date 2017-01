Chuva causa alagamento e prejuízos em Nova Independência Da Redação Link



Mangueira ligada, rodo e vassoura. Esses foram os apetrechos utilizados pelos moradores após um temporal que provocou transtornos em Nova Independência, na tarde de domingo (22).



A avenida principal, Eurico Soares de Andrade, e as ruas transversais ficaram alagadas pelo volume de chuva e várias residências e pontos comerciais foram invadidos pela água, que alcançou um metro.



Segundo apurado pela reportagem, açudes vizinhos à área urbana estouraram e contribuíram para o caos. Em vários locais, moradores ficaram amedrontados e alguns comerciantes foram aos estabelecimentos para checar os danos.



MUITO RÁPIDO - O casal Fernanda Dourado, 24 anos, vendedora, e Fernando Verses 23, pintor, da rua Tiradentes, foi um dos que teve a casa afetada. A água tomou toda a residência.



Na hora do fato, o casal estava acompanhando de dois filhos, de 1 e 5 anos. A avó das crianças também estava no imóvel. "Água subiu muito rápido, não deu tempo de tirar nada", narrou o pintor.



De acordo com ele, sempre que chove ocorre alagamento. "Na verdade sempre alaga. Quando começou a chover eu alertei meu marido, que estava subindo muito rápido. Não deu para salvar nada, apenas coisas leves", disse Fernanda.



A vizinhança foi solidária, ajudando a retirar os moveis destruídos. O casal mora na casa de aluguel há cinco meses.



NINGUÉM RESOLVE - A cabeleireira Ane Caroline, 22, moradora da rua Osvaldo Cruz, comentou que a infraestrutura da cidade já vem em decadência há muito tempo. "Entra prefeito, sai prefeito e nenhum toma providencia. Essa é a verdade. É a quinta vez que alaga. Não sei o que fazer. Pagamos aluguel", desabafou. No momento do temporal, ela estava na casa da avó na zona rural e foi avisada por telefone.



A assistente social Jaqueline Casarini disse à reportagem que percorreu as residências atingidas para cadastrar as famílias. "Colocamos as famílias que estão em situação de risco em um ambiente seguro. Não tem como pensar no amanhã. O que podemos fazer é oferecer segurança", disse.



A prefeita Thauana Duarte (PSDB) informou que todas as famílias atingidas pelo dilúvio estão sendo atendidas e lamentou o ocorrido. Ela disse que vai recorrer com urgência ao Governo do Estado, pedindo auxílio para construir galerias para escoar água da chuva.



A família dela também teve problemas por causa do alagamento. "Quando abri o portão, a água estava beirando a garagem. O carro do meu pai foi arrastado, mas ele conseguiu removê-lo do local. Quando percebemos, tudo já estava inundado", contou.



De acordo com ela, foram feitas obras pela administração anterior, as quais não teriam sido suficientes. "É uma fatalidade da natureza. Ofereceremos as escolas como abrigo e refeição. Em 20 dias de mandato, é triste ver o que aconteceu", concluiu. Colaborou Roni Willer



Roni Willer/Colaboração Moradores tiveram que se desfazer de imóveis que foram molhados pela água da chuva Moradores tiveram que se desfazer de imóveis que foram molhados pela água da chuva Roni Willer/Colaboração Pasto onde animais pastavam ficou alagado devido ao temporal Pasto onde animais pastavam ficou alagado devido ao temporal



