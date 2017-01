Justin Bieber critica músicas de The Weeknd Agência Estado Link



Segunda-Feira - 23/01/2017 - 10h45





Comentários via Facebook:





O cantor Justin Bieber deu outra declaração polêmica neste fim de semana. Um paparazzo do site norte-americano TMZ perguntou ao cantor se ele conseguia ouvir alguma música do The Weeknd, nome artístico do cantor canadense Abel Makkonen Tesfaye. Em resposta, Justin disse, com um sorriso no rosto, que não. Ao ser indagado por que, o cantor respondeu, em tom jocoso: "Essa merda é ruim".







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão