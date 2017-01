Tempestade nos Estados Unidos impede o retorno do Corinthians ao Brasil Agência Estado Link



O Corinthians continua nos Estados Unidos por causa de uma tempestade forte que cancelou o voo que levaria a delegação alvinegra de Orlando para a Atlanta na noite de domingo. Depois de passarem mais de 10 horas no aeroporto, os jogadores foram levados para um hotel, onde passaram a noite e nesta segunda-feira tentarão novamente retornar ao Brasil.



Ainda não há previsão de quando o Corinthians conseguirá chegar ao São Paulo. O clube ainda aguarda novas informações sobre possibilidades de decolagem. Ao menos 18 pessoas morreram neste fim de semana após as fortes tempestades que atingiram a região sudeste dos Estados Unidos. A zona mais atingida foi o Estado da Georgia, onde está Atlanta.



De acordo com o serviço de meteorologia dos Estados Unidos, há risco de fortes chuvas e ventos atingirem nesta segunda-feira a Flórida, justamente a região onde o Corinthians está hospedado.



O time alvinegro foi para os Estados Unidos no último dia 15 para a disputa da Florida Cup. Após vitória sobre o Vasco por 4 a 1 nas semifinais, na última quarta-feira, a equipe empatou sem gols com o São Paulo no tempo normal e perdeu a disputa por pênaltis, no sábado, pela decisão do torneio amistoso.



O Corinthians estreia no Campeonato Paulista no dia 4 de fevereiro (sábado) contra o São Bento, em Sorocaba (SP). No dia 8, encara a Caldense, em Poços de Caldas (MG), pela partida inaugural da Copa do Brasil.







