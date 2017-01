Criança de 3 anos morre sufocada entre dois colchões Lázaro Jr. Link



Segunda-Feira - 23/01/2017 - 10h06





Atualização: 10h59 de 23/01/2017



Um menino de 3 anos e meio morreu sufocado por um cobertor enquanto brincava de se esconder da mãe, na casa dele, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Guaraçaí, na noite de sábado (21).



Segundo o boletim de ocorrência, a mãe, que tem 20 anos, foi tomar banho e deixou o filho brincando na cama. Ao sair do banheiro, ela começou a chamá-lo pelo nome, mas ele não respondeu.



O menino foi encontrado já desfalecido, preso entre dois colchões na cama. De acordo com a Polícia Militar, a própria mãe levou a vítima ao hospital da cidade. Ao examiná-la, a equipe médica constatou que ela já estava morta.



Apesar de não haver sinais de violência, o médico responsável determinou que o corpo fosse encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Andradina para exame necroscópico.



Segundo a empresa funerária Bom Pastor, o enterro aconteceu às 17h de domingo, em Guaraçaí. A Polícia Civil investigará o caso. Colaborou Roni Willer.





