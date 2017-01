Após falha, avião da Gol sobrevoa Brasília em círculos por duas horas e meia Agência Estado Link



Segunda-Feira - 23/01/2017 - 10h00





Um avião da Gol precisou sobrevoar em círculos o espaço aéreo de Brasília por aproximadamente duas horas e meia na madrugada desta segunda-feira, 23. Às 23h05, a aeronave de voo 2020 decolou da capital federal com destino a Boa Vista (RR). Dez minutos depois, uma falha no trem de pouso obrigou o piloto a voltar para o aeroporto.



A Inframérica, operadora do Aeroporto de Brasília, informou que não houve pedido de emergência, somente de retorno. Como o tanque estava cheio de combustível, já que era um voo longo - cerca de 3 horas -, o avião precisou dar voltas no espaço aéreo para gastar a substância e pousar com segurança. A aeronave aterrissou à 1h23.



A Gol informou que o pouso se deu com segurança. Os passageiros foram acomodados em hotéis e farão novo voo às 13h10 desta segunda. Em nota, a companhia aérea disse que "toda a assistência está sendo prestada". "A Gol lamenta os transtornos causados e reitera que todas as medidas são para garantir a segurança, item prioritário de sua política de gestão", informou a companhia aérea.







