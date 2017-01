Menino de 2 anos morre atropelado Lázaro Jr. Link



Segunda-Feira - 23/01/2017 - 08h56





Comentários via Facebook:



Um menino de 2 anos e 11 meses de idade morreu após ser atropelado na tarde de domingo (2), no bairro residencial Candeias, em Birigui. Segundo a polícia, ele teria saído correndo de trás de um veículo e cruzado a rua, quando foi atropelado por uma Meriva, conduzida por uma mulher de 31 anos, moradora no Art Ville.



Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram chamados ao pronto-socorro no final da tarde para atendimento a ocorrência de acidente de trânsito. Chegando, foram informados pela equipe médica que a vítima havia morrido.



Ainda no hospital, os policiais foram informados que o atropelamento teria ocorrido na Vila Bandeirantes. Equipe foi ao local, mas não encontrou nada. Mais tarde, chegou a informação de que o acidente na verdade teria ocorrido na rua Adelaide Catarin, no Candeias.



No local, testemunhas disseram que era realizada uma festa de confraternização e que o menino saiu correndo de trás de um carro que estava estacionado e tentou cruzar a rua.



A mulher que conduzia a Meriva não teve tempo de frear e o atropelou. A criança foi socorrida pelos próprios pais e levada ao pronto-socorro. A condutora do carro que atropelou a criança não estava no local, que seria periciado pelo IC (Instituto de Criminalística).



O corpo do menino passaria por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão