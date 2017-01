Homem é morto na zona leste de SP após tentativa de roubo Agência Estado Link



Um homem foi assassinado em frente à sua família após sofrer uma tentativa de assalto em Itaquera, na zona leste de São Paulo, por volta das 21h20 deste domingo, 22. Antonio de Almeida Carvalho, que não teve a idade divulgada, foi abordado por seis assaltantes perto de sua casa. Os bandidos o cercaram em três motos para tentar roubar seu carro.



Câmeras de segurança registraram o momento em que ele foi baleado pelo grupo, ao reagir ao assalto. Carvalho foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os bandidos fugiram sem levar nada e o caso foi registrado no 63º Distrito Policial (Vila Jacuí).







