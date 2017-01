Federação recebe denúncia de 'gato' em finalista da Copinha e promete investigar Agência Estado Link



Segunda-Feira - 23/01/2017 - 08h35





Comentários via Facebook:





A Federação Paulista de Futebol (FPF) promete se posicionar nesta segunda-feira sobre a denúncia de que o zagueiro Brandon, do Paulista, atua com documentos falsificados na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele é um dos destaques da equipe de Jundiaí (SP), finalista contra o Corinthians, e teria, na verdade, 22 anos.



"A FPF informa que recebeu denúncia referente a uma suposta irregularidade no registro do jogador Brendon, do Paulista. Todas as informações e notícias relacionadas ao caso já estão sendo apuradas com todo rigor pela corregedoria e ouvidoria da FPF, pelo Ministério Público e pela Polícia. Nesta segunda-feira, a FPF voltará a se manifestar com uma definição", diz nota emitida pela entidade.



No domingo, André Toffetti, presidente do Batatais, enviou um ofício a FPF com uma série de documentos que comprovariam a real situação do zagueiro Brendon. As informações teriam chegado ao clube através de atletas que jogaram com ele no São Gonçalo, clube carioca onde atuava. Derrotado na semifinal por 5 a 1, o Batatais garantiria vaga na final se o Paulista for eliminado.



Também no domingo, a reportagem do site do canal ESPN Brasil revelou que também havia recebido tal denúncia e revelou que o verdadeiro Brendon Matheus Araújo Lima dos Santos, nascido em 1997, está preso por assalto a mão armada, cometido em São Gonçalo, no Rio.



O atleta que atua com os documentos de Brendon seria, na verdade, Heltton Matheus Cardoso Rodrigues, nascido em 1994. Ele atuou profissionalmente pelo São Gonçalo em 2014. A Copinha só aceita atletas nascidos a partir de 1997.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão