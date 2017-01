Corinthians vence fácil o Juventus e faz final da Copa São Paulo com o Paulista Agência Estado Link



O Corinthians deu mais um passo rumo ao seu décimo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite deste domingo ao vencer fácil o Juventus por 3 a 0, na Arena Barueri, pelas semifinais. Pela manhã, o Paulista havia se garantido na grande final ao golear o Batatais por 5 a 1, em Jundiaí.



A final contra o Paulista está marcada para quarta-feira, dia 25, e será realizada no Pacaembu, em São Paulo. O horário ainda vai ser confirmado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta segunda-feira.



Vale lembrar que o Batatais enviou um ofício para a FPF denunciando o Paulista pela escalação irregular do zagueiro Brendon Matheus. O zagueiro teria nascido em 1994 e estaria atuando com um documento falso. A diretoria do time de Jundiaí desconhece a informação e disse que o jogador garantiu ter 19 anos.



O JOGO - Invicto na competição - oito vitórias, 28 gols marcados e sete sofridos -, o Corinthians poderia ter aplicado uma goleada neste domingo no Juventus se não fosse a boa atuação do goleiro Omena.



No primeiro tempo, o Corinthians foi bem superior ao Juventus e criou pelo menos três boas oportunidades antes de abrir o placar, mas acabou parando em boas defesas de Omena. Aos 33 minutos, porém, não teve jeito. Pedrinho recebeu de Guilherme Romão, dominou no peito e chutou rasteiro. O goleiro adversário rebateu nos pés de Carlinhos, que marcou seu décimo gol e se isolou na artilharia da competição - superou Yuri, da Ponte Preta, com nove.



Logo aos quatro minutos do segundo tempo, em contra-ataque puxado por Pedrinho, Marquinhos aproveitou mais um rebote de Omena e ampliou. Aos 19 minutos, Fabrício Oya recebeu cruzamento de Guedes e bateu de primeira, fazendo o terceiro gol e praticamente garantindo o time alvinegro na final. O Juventus quase diminuiu com Moicano e Cesinha, mas ambos pararam em Filipe. Assim, o Corinthians está em mais uma decisão da Copa São Paulo.







