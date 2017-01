Israel aprova construção de 566 novas unidades em assentamentos Agência Estado Link



Domingo - 22/01/2017 - 21h00





Comentários via Facebook:





O governo de Israel aprovou a construção de 566 novas unidades em assentamentos em Jerusalém Oriental e outras 105 em bairros árabes logo antes de uma conversa por telefone entre o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



A decisão do governo israelense ocorre um mês após uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) ter declarado ilegal a construção de assentamentos em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia.



Nabil Abu Rudeineh, porta-voz do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, criticou a decisão e chamou-a de " óbvia afronta" à resolução da ONU.



Na votação da resolução, os Estados Unidos, sob a administração de Barack Obama, se abstiveram do voto, o que desagradou Israel.



"Nós tivermos oitos anos difíceis com Obama, que pressionou pelo congelamento das construções", disse o prefeito de Jerusalém Nir Barkat. "Eu espero que essa era tenha se concluído e daqui em diante nós continuaremos a construir e desenvolver Jerusalém para o bem de todos seus cidadãos, tanto judeus quanto árabes", disse.



Neste domingo, o ministro de Inteligência e de Transporte, Yisrael Katz, afirmou que irá propor uma iniciativa para anexar o assentamento de Ma-ale Adumim, um dos maiores existentes, além de outros assentamentos ao redor de Jerusalém. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão