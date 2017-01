Neymar encerra jejum com bola rolando, e Barcelona goleia Eibar pelo Espanhol Agência Estado Link



O Barcelona goleou o Eibar por 4 a 0, neste domingo, fora de casa, em jogo válido pela 19.ª rodada do Campeonato Espanhol, e manteve viva a perseguição aos líderes do torneio. Autor do último gol da partida, já nos acréscimos, Neymar voltou a balançar as redes com a bola rolando após um jejum de três meses.



O atacante brasileiro não fazia um gol que não fosse de pênalti desde 19 de outubro do ano passado, quando o Barcelona superou o Manchester City por 4 a 0 pela Liga dos Campeões da Europa.



Com a vitória, o Barcelona foi a 41 pontos, na terceira posição do Espanhol. O Real Madrid aparece na liderança com 43 e um jogo a menos, enquanto o Sevilla é o segundo colocado, com 42. Já o Eibar estacionou nos 26, na décima posição.



Em campo, o Eibar conseguiu segurar a igualdade no marcador até os 31 minutos do primeiro tempo, quando Denis Suárez abriu o placar. Após boa troca de passes, Lionel Messi bateu da entrada da área e a bola rebateu na defesa. O meio-campista aproveitou a sobra e mandou no canto.



Na segunda etapa, o trio de atacantes sul-americanos tratou de construir a goleada. Primeiro, Messi apareceu para completar cruzamento de Luis Suárez e fez 2 a 0, aos cinco minutos. Aos 23, foi a vez de o uruguaio roubar a bola do adversário, invadir a área e bater na saída do goleiro. Agora Messi e Suárez aparecem na liderança da artilharia do Espanhol com 15 gols, cada.



Já no fim do jogo, aos 46 minutos do segundo tempo, Vidal encontrou Neymar livre na grande área e o brasileiro não perdoou. Este foi apenas o quinto gol do atacante no Espanhol. Desde outubro, ele havia balançado as redes duas vezes em cobranças de pênalti.



Agora os dois clubes voltam a campo pela Copa do Rei no meio da semana. Enquanto o Eibar encara o Atlético de Madrid na quarta-feira, o Barcelona pega a Real Sociedad no dia seguinte.



ATLÉTICO DE MADRID EMPATA - Ainda neste domingo, o Atlético de Madrid arrancou um empate por 2 a 2 com o Athletic Bilbao, no San Mamés. A equipe da capital aparece na quarta posição do Espanhol, com 35 pontos, enquanto o time do País Basco é o sétimo, com 29.



Na partida, o Atlético de Madrid abriu o placar logo aos três minutos, com Koke. No entanto, o Athletic Bilbao empatou o jogo com Inigo Lekue, aos 42, e virou com Oscar de Marcos, aos 11 do segundo tempo. A dez minutos do apito final, Antoine Griezmann garantiu o empate.



OUTROS JOGOS - Também neste domingo, a Real Sociedad superou o Celta de Vigo por 1 a 0 e encostou na zona de classificação à Liga dos Campeões, já que empatou com o Atlético de Madrid e só está na quinta posição, que vale vaga na Liga Europa, por conta dos critérios de desempate.



Aconteceu em Sevilla a única partida sem gols da rodada no Espanhol. Mesmo em casa, o Real Betis não conseguiu balançar as redes do Sporting Gijón, que está na zona de rebaixamento.







