Voo da American Airlines faz pouso de emergência em Portugal

Um voo da American Airlines que de Nova York para Barcelona fez um pouso de emergência neste domingo na cidade do Porto, em Portugal devido a problemas técnicos, informaram autoridades aeroportuárias espanholas e portuguesas.



Segundo autoridades, o incidente ocorreu quando o piloto do voo AAL66 pediu autorização para um pouso de emergência. O avião então chegou em segurança na cidade do Porto, sem nenhum prejuízo.



Todos os 151 passageiros, além de oito comissários de bordo do avião Boeing 767-300 foram acomodados em hotéis. O avião foi inspecionado e não foi autorizado para seguir viagem para Barcelona. Os passageiros devem seguir até a cidade em um voo da empresa portuguesa TAP.



Os problemas técnicos que causaram o pouso de emergência ainda não foram identificados. Fonte: Associated Press.







