Com brilho de Montillo e 2 gols de Pimpão, Botafogo vence primeiro teste de 2017

Na primeira chance de mostrar o time reforçado para 2017, o Botafogo contou com boas atuações dos estreantes Montillo e Roger e goleou o Rio Branco-ES por 4 a 0, neste domingo, em partida amistosa realizada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O técnico Jair Ventura teve também a chance de ver o trabalho de mais três novos atletas da equipe, o goleiro Gatito Fernández e os laterais Jonas e Gilson.



Para a partida, o técnico Jair Ventura mandou a campo a seguinte escalação: Gatito Fernández; Jonas, Renan Fonseca, Emerson Silva e Victor Luis; Airton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso e Montillo; Rodrigo Pimpão e Roger.



Em campo, o time carioca não encontrou dificuldades e abriu o placar logo aos oito minutos de jogo. Montillo deu bom passe para Jonas, que cruzou e o goleiro rebateu. Airton pegou a sobra e ajeitou para Pimpão mandar para as redes. Cinco minutos depois, após envolvente troca de passes, Roger ajeitou bem e Pimpão bateu de fora da área, fazendo 2 a 0.



Apesar de diminuir um pouco o ritmo após os dois gols marcados, o Botafogo seguiu criando chances de ampliar a diferença. Antes mesmo do intervalo, Montillo recebeu de Pimpão, invadiu a área e marcou o terceiro.



No intervalo, Jair Ventura promoveu a troca de todo o time para descansar os titulares e testar os reservas. A equipe que atuou no segundo tempo foi: Helton Leite; Marcinho, Marcelo, Rabello e Gilson; Dudu Cearense (Fernandes), Matheus Fernandes, Leandrinho e Camilo (Bochecha); Pachu (Vinícius Tanque) e Sassá.



Com o novo time, o quarto gol saiu aos cinco minutos e o placar não foi mais alterado depois disso. Sassá aproveitou saída errada de Eleutério, ficou com a bola e estufou as redes do Rio Branco.



O Botafogo estreia pelo Campeonato Carioca na próxima quarta-feira, às 16h30, contra o Madureira, em Moça Bonita. Já pela Libertadores, a equipe entra em campo no dia 1.º de fevereiro, às 21h45, contra o Colo Colo, no Engenhão.







