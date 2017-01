Secretario de Estado de Trump irá reavaliar acordo de paz da Colômbia Agência Estado Link



O escolhido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ocupar o posto de secretário de Estado, Rex Tillerson, ex-CEO da ExxonMobil, afirmou que irá reavaliar o recente acordo de paz da Colômbia para determinar quanto os EUA devem continuar a apoiar um pacto que foi apoiado efusivamente pelo governo de Barack Obama.



Os comentários de Tillerson estavam em uma resposta escrita à questões de membros do Comitê de Relações Exteriores do Senado.



A Colômbia recebeu bilhões de dólares de ajuda dos EUA para combater o tráfico de drogas. O governo de Obama foi um apoiador essencial dos esforços do presidente colombiano Juan Manuel Santos para terminar um conflito de 50 anos.



Tillerson disse que "procurará reavaliar os detalhes do recente acordo de paz da Colômbia e determinar se os EUA continuarão a apoiá-lo". Fonte: Associated Press.







