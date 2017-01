Araçatubense assume a direção da Câmara Brasileira do Livro Talita Rustichelli Link



Uma das suas linhas de domínio são os direitos autorais — atualmente, Fernanda é membro da Comissão de Direito Autoral e do Entretenimento da OAB/SP (Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo). Agora, depois de quase 20 anos trabalhando no setor jurídico da CBL (Câmara Brasileira do Livro), ela acaba de assumir a função de diretora-executiva da entidade, sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover o mercado editorial brasileiro e cultivar o hábito da leitura no País.



Em entrevista concedida ao caderno Vida, Fernanda falou sobre sua trajetória na CBL, seus planos enquanto diretora-executiva da entidade, sua ligação com a literatura, a situação atual da leitura no Brasil, entre outros temas. Confira:



Em Araçatuba, chegou a atuar em algum projeto de literatura?

Não, mas sempre tive uma relação próxima com os livros. Com o incentivo da minha mãe (a professora e ex-vereadora Durvalina Garcia), que sempre entendeu a importância da educação e da leitura, criei o hábito da leitura e o amor aos livros. Também tive professores de português e de literatura que foram muito importantes no incentivo à leitura, como a professora Cinira Pereira, de português, e o professor Tito Damazo, que meu deu aula de literatura no colegial. A educação que recebi dos meus pais e da escola resultaram no gosto que tenho pela leitura. Segundo a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” – realizado pelo Ibope, sob encomenda do Instituto Pró-Livro, com apoio da Câmara Brasileira do Livro, Abrelivros e Sindicato Nacional de Editores de Livros – os maiores influenciadores para a criação do gosto pela leitura são: a mãe ou responsável do sexo feminino, algum professor ou professora e o pai ou responsável do sexo masculino (nessa ordem). Pude sentir isso na pele, ao receber uma criação tão boa.





