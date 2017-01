Pais criam comunicação por meio de expressões faciais Rafaela Tavares Link



Yago Monteiro/Folha da Região - 19/01/2016 Durante a reportagem, Enzo pediu aos pais, por meio do método, mostrarem seu álbum Durante a reportagem, Enzo pediu aos pais, por meio do método, mostrarem seu álbum







As expressões faciais são um meio de transmissão de emoções básicas como alegria, raiva, medo, surpresa e tristeza. Para Enzo Cortez Parladore, de 18 anos, a movimentação dos músculos do rosto vai além: ela é o único canal de fala do jovem que mora em Penápolis. Quando o rapaz olha para cima, mostra a língua ou pisca, seus pais sabem que não se trata de mera mensagem não verbal. As contrações no semblante dele são códigos que correspondem a letras que, juntas, formam palavras.O método de comunicação alternativa que Enzo utiliza foi inventado por sua mãe, a professora universitária Renata Cortez Parladore, 47, quando ele ainda era criança.O jovem tem amiotrofia espinhal tipo 1, doença degenerativa de origem genética que debilita os músculos responsáveis pela sustentação do corpo. Quando foi diagnosticada, os médicos disseram à família que Enzo não andaria ou falaria. Ela ocorre em um a cada 10 mil nascimentos, com uma frequência de um doente a cada 50 portadores, segundo a Aame (Associação Amigos da Atrofia Muscular Espinhal).



