Adolescente é apreendido com 27 pinos de cocaína

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas, durante a tarde de sábado (21) na rua Adalberto Cunha Capela, no bairro Claudionor Cinti, em Araçatuba.



Segundo o boletim de ocorrência, o menor estava de bicicleta e fez uma manobra para convergir, ao perceber a aproximação do carro da PM, que estava em patrulha pelo bairro.



Porém, o jovem foi logo abordado. Na mão dele, havia uma sacola com 27 pinos de cocaína e uma porção de maconha. Foram encontrados com o adolescente ainda R$ 195,00 em notas diversas.



O menor relatou aos policiais que iria levar o dinheiro e as drogas para um rapaz vender na praça do bairro. No entanto, não disse quem seria essa pessoa. Em diligências, a PM não localizou ninguém suspeito.



O jovem será apresentado ao Ministério Público, que vai tomar as providências cabíveis.







