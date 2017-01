Troca de tiros deixa três mortos e 12 feridos no Rio Agência Estado Link



Domingo - 22/01/2017 - 14h15





Comentários via Facebook:





Uma troca de tiros durante um baile na comunidade de Carobinha, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixou três mortos e 12 feridos, na noite de sábado, 21. Segundo o comando do 40º Batalhão de Polícia Militar (Campo Grande), policiais foram acionados para verificar a denúncia de que homens armados atiravam contra um grupo que participava do baile. Chegando ao local, houve confronto com os marginais.



Um policial foi atingido na perna e levado para o Hospital Rocha Faria. A polícia ainda encontrou no local três pessoas mortas e 11 feridos, dos quais sete foram socorridos no Hospital Albert Schweitzer e quatro, no Hospital Rocha Faria. "O policiamento na região segue reforçado", informou a Polícia Militar, em nota.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão