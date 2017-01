Ministro alemão diz que eleição de Trump marca fim de uma era e prevê incertezas Agência Estado Link



O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, disse que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos marca o fim de uma era e Berlim vai agir rapidamente para garantir uma cooperação estreita e baseada em valores comuns com a nova presidência americana.



Steinmeier escreveu no jornal Bild no domingo que com a eleição de Donald Trump, o velho mundo do século XX finalmente acabou e como o mundo de amanhã vai parecer não está estabelecido.



Ele disse que com qualquer mudança de poder traz "incertezas e dúvidas", mas muito mais está em jogo "nestes tempos de uma nova desordem global".



Steinmeier diz que vai promover o livre comércio e os esforços conjuntos contra o extremismo com Washington.



Ele acrescentou que tem certeza de que a Alemanha vai "encontrar interlocutores em Washington que sabem que os grandes países também precisam de parceiros".







