Carille elogia desempenho do Corinthians na Florida: 'Foi muito positivo'

A derrota para o São Paulo nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal não mancha a campanha do Corinthians na Florida Cup. Pelo menos é assim que pensa o técnico Fábio Carille, que gostou do desempenho da sua equipe no torneio. O time venceu bem o Vasco, por 4 a 1, e atuou de igual para igual com o rival paulista, que está em fase mais adiantada da sua pré-temporada.



"O que deixa mais confiante assim é que foi muito positiva a participação aqui. Jogamos contra o Vasco com sete ou oito dias a mais de trabalho do que a gente e contra o São Paulo, que iniciou já os trabalhos dia 4 de janeiro e a gente dia 11. Então foi muito positivo. Saio daqui com as coisas mais claras, mais convictas há duas semanas da estreia do Campeonato Paulista. E estamos no caminho certo", avaliou o treinador.



Sobre o duelo de sábado à noite no Bright House Networks Stadium, em Orlando (EUA), Carille observou que o São Paulo teve volume maior no primeiro tempo, "procurando mais o jogo, rodando mais a bola".



"No segundo tempo, mudando as características dos jogadores, a gente conseguiu ficar melhor ainda e criando as melhores oportunidades no segundo tempo. Foram três, com Romero, Marlone e Giovanni Augusto e um lance de bola parada com Yago que teve a possibilidade de cabecear pra fazer o gol", lamentou o treinador, que agora prepara o time para a estreia no Campeonato Paulista, dia 4 de fevereiro, contra o São Bento, em Sorocaba (SP).







