Presidente da Turquia deseja ouvir ideias de Trump para o Oriente Médio

O presidente da Turquia diz estar interessado em ouvir as políticas do presidente Donald Trump para o Oriente Médio. Recep Tayyip Erdogan disse a repórteres, antes de partir para a África neste domingo, que a Turquia quer um Oriente Médio onde a integridade territorial dos países é mantida e a região não é "destruída".



A Turquia está particularmente preocupada com os países vizinhos Iraque e Síria.



Erdogan diz que estão em curso esforços para fixar uma data para uma eventual reunião com Trump. Ele diz que pretende discutir a situação no Oriente Médio durante essa primeira reunião.



Erdogan diz que como o país "mais poderoso" na região, que atua como um "árbitro", a Turquia está preocupada com a forma como o novo presidente afetará a política dos EUA para o Oriente Médio.







