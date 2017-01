Com Ganso fora até do banco, Sevilla vence lanterna em jogo de 7 gols Agência Estado Link



Domingo - 22/01/2017 - 11h25





Comentários via Facebook:





Especulado no Fenerbahçe, Paulo Henrique Ganso sequer foi relacionado pelo Sevilla para o duelo contra o lanterna Osasuna, neste domingo. Com o brasileiro fora até mesmo do banco de reservas, o time de Jorge Sampaolli sofreu para vencer por 4 a 3, em Pamplona, fora de casa, pela 19.ª rodada do Campeonato Espanhol.



Com o resultado, o Sevilla volta a colar líder Real Madrid, a quem venceu na rodada passada. Afinal, chegou aos 42 pontos, contra 43 do primeiro colocado, que fez 2 a 1 no Málaga, sábado, mas tem um jogo a menos. Com 38, o Barcelona fica pressionado para visitar o Eibar, neste domingo, às 17h45 (de Brasília).



Em Pamplona, no primeiro jogo do dia no Espanhol neste domingo, Sergio León abriu o placar para o Osasuna completando cruzamento rasteiro da direita. Iborra, depois, faria os três gols seguintes. Dois a favor, um contra.



O primeiro, a favor. Ele arriscou um lindo sem-pulo da meia-lua e acertou a trave. Jovetic pegou o rebote e cruzou para Iborra marcar de primeira, já no final da primeira etapa.



No segundo tempo, após cruzamento da direita, o meia tentou cortar e acabou mandando contra o próprio gol. Dois minutos depois ele compensou empatando o jogo de cabeça.



Vázquez virou, também de cabeça, num lance de muito empurra-empurra na área, aos 35. O Sevilla ainda faria o quarto, nos acréscimos, aos 47, com Pablo Sarabia. Um minuto depois, o Osasuna descontaria, com Kenon, também de cabeça. Nada que evitasse que a equipe chegasse a 11 jogos sem vencer. Com oito pontos, aparece a 10 do primeiro time fora da zona de rebaixamento.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão