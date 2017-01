Operação para retirada de avião do mar em Paraty será retomada hoje Agência Estado Link



Domingo - 22/01/2017 - 10h45





A operação para retirar do mar o avião que transportava o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki deve ser retomada na manhã deste domingo, agora sob responsabilidade de uma empresa particular especializada nesse tipo de serviço. Uma barca que saiu de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, no início da noite de ontem, está a caminho da área onde caiu o avião, a dois quilômetros de Paraty.



Quando chegar, a barca vai transportar os destroços da aeronave até Angra dos Reis, que por terra fica a 94 quilômetros de Paraty. Em Angra, o avião será transferido para um caminhão e segue até a Base Aérea do Galeão, na zona norte do Rio.



A previsão era que a barca chegasse ao local onde está o avião às 6 horas deste domingo, mas até às 10 horas ela ainda não estava lá. Segundo agentes da Marinha, esse atraso é normal devido às condições de navegação.







