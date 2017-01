Mulher morre em acidente na Marechal Rondon Ronaldo Ruiz Galdino Link



A dona de casa Cleuza Sversut, de 58 anos, morreu em um acidente no quilômetro 545 da rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba, durante a noite de sábado (21).



Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 23h20, o carro onde a vítima estava bateu na traseira de um caminhão. Os dois veículos seguiam pela faixa direita da pista, no sentido Guararapes-Araçatuba.



De acordo com a polícia, o motorista do automóvel seria o marido da vítima, um agente penitenciário de 59 anos, que ficou gravemente ferido e foi socorrido à Santa Casa de Araçatuba. Cleuza também chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.



O condutor do caminhão, um motorista de 43 anos, relatou a polícia que seguia normalmente pela faixa direita da rodovia, quando seu veículo foi atingido por trás pelo carro. Ele não ficou ferido.



A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.







