Internacional só empata com time catarinense em jogo-treino

O Internacional não saiu do zero no seu primeiro teste para a temporada 2017. Neste sábado, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, o time dirigido por Antonio Carlos Zago apenas empatou sem gols com o Inter de Lages, de Santa Catarina.



O jogo-treino teve dois tempos de 50 minutos, com Antonio Carlos testando uma formação em cada tempo. Na primeira, ele escalou o Inter com Danilo; Ceará, Neris, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, Andrigo, Gustavo Ferrareis e Aylon; Nico López. Durante essa etapa, o treinador fez uma substituição, com Brenner entrando na vaga de Aylon.



Na etapa final, o Inter atuou com: Marcelo Lomba; Charles, Eduardo, Léo Ortiz e Artur; Anselmo, Fernando Bob, Diego, D'Alessandro e Seijas; Roberson. Dessa vez, Antonio Carlos trocou Anselmo por Junio, que recentemente participou da Copa São Paulo. O placar, porém, não se alterou.



"O importante é que os jogadores suportaram bem os dois tempos. Pretendemos darmos uma cara nova à equipe. Já tenho uma equipe que penso em iniciar o Gauchão, tenho uma base, o que é o mais importante", avaliou Antonio Carlos.



O Inter voltará a disputar um jogo-treino em Viamão, palco da sua pré-temporada, na próxima terça-feira, diante do catarinense Tubarão. Depois, o time vai estrear no Campeonato Gaúcho no dia 29, quando visitará o Veranópolis.







