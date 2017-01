Damião marca, mas Flamengo perde para Vila Nova em amistoso no Serra Dourada Agência Estado Link



No primeiro teste do Flamengo para a temporada, Leandro Damião balançou as redes, mas o time carioca acabou derrotado pelo Vila Nova por 2 a 1, neste sábado, em amistoso realizado no Estádio Serra Dourada. Foi a primeira vez que a equipe goiana bateu o Flamengo na história.



As duas equipes não se enfrentavam desde 1979, quando o Flamengo saiu com a vitória por 2 a 0, com gols de Zico e Claudio Adão. O Vila Nova não joga a Série A do Campeonato Brasileiro desde 1985.



O técnico Zé Ricardo escalou o Flamengo com força máxima no primeiro tempo, com o seguinte time: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Diego e Mancuello; Everton e Paolo Guerrero.



A primeira chance de gol surgiu para o Flamengo aos 14 minutos. Mancuello cruzou e Guerrero cabeceou por cima. Três minutos depois, Jorge lançou Willian Arão, mas o meio-campista testou fraco para a defesa do goleiro Wendell.



Ainda sem o entrosamento esperado, o time carioca tentava as jogadas com Mancuello e Diego, mas sem efetividade nos passes para os atacantes. Já o Vila Nova, na oportunidade clara que teve, conseguiu abrir o marcador com um golaço. Aos 39 minutos, Wallyson recebeu na intermediária e chutou de longe, acertando o ângulo esquerdo de Muralha.



Após o intervalo, Zé Ricardo resolveu testar o time reserva e substituiu os 11 atletas. A equipe rubro-negra ficou formada por: Thiago; Rodinei, Juan, Rafael e Trauco; Cuéllar, Ronaldo e Adryan; Gabriel, Marcelo Cirino e Leandro Damião.



A volta para o segundo tempo teve mais um gol do Vila Nova, aos seis minutos, quando Marcos Serrato balançou as redes, mas Wallyson estava impedido no lance anterior e o tento foi anulado.



Aos 21 minutos, o Flamengo buscou o empate. Adryan avançou em velocidade pelo meio e acertou passe milimétrico para Leandro Damião chutar na saída do goleiro para o fundo das redes. Este foi o terceiro gol do centroavante com a camisa rubro-negra e apenas o primeiro com a bola rolando.



Depois de sofrer o empate, o Vila Nova conseguiu buscar a vitória aos 33 minutos em mais um golaço de Wallyson. Após boa jogada pela direita, Mateus Anderson cruzou para o atacante pegar um bonito voleio, sem chances de defesa para Muralha. Após o gol, as duas equipes diminuíram o ritmo até o apito final.







