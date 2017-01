Ônibus húngaro com estudantes sofre acidente na Itália e deixa 16 mortos Agência Estado Link



Sábado - 21/01/2017 - 19h25





Comentários via Facebook:





Um ônibus da Hungria que trazia estudantes de volta de uma viagem de esqui na França sofreu um acidente no norte da Itália e entrou em chamas, matando ao menos 16 pessoas afirmou a polícia local.



A colisão do veículo com um muro perto da cidade de Verona deixou outros 39 feridos, alguns deles em estado grave. Apesar do forte impacto, um dos professores permaneceu consciente e salvou diversos alunos, todos de uma escola na capital do país, Budapeste.



Segundo Judit Timaffy, que trabalha no consulado da Hungria e esteve no local do acidente, as crianças contarem que precisaram quebrar os vidros do ônibus para escapar das chamas. "Algumas ficaram para trás", disse.



Nenhum outro veículo se envolveu no acidente, que aconteceu perto da meia noite de sexta-feira. A causa ainda é desconhecida, mas investigadores trabalham com a hipótese de que o motorista possa ter adormecido ao volante.



Segundo o Ministério de Relações Exteriores da Hungria, um dos sobreviventes está em coma induzido e corre perigo de vida.



Em Budapeste, uma bandeira negra foi erguida sobre a porta do Szinyei Merse Pal Gimnazium. Cerca de 60 estudantes se juntaram para uma vigília fora do colégio, asceram velas e rezaram pelas vítimas. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão