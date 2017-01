Dilador e Edna verificam situação do pronto-socorro do Santana Coluna Periscópio Link



Segundo a Prefeitura, a visita, na noite de quinta-feira (19), faz parte do cronograma de primeiro contato do novo governo para tomar conhecimento da situação dos estabelecimentos públicos, além de poder aproveitar para passar uma mensagem de motivação aos servidores do município.



Na sexta-feira (20), foi realizada reunião técnica entre secretários municipais de Araçatuba para apresentação do orçamento deste ano. No início dos trabalhos, o prefeito disse que eles e os demais servidores comissionados devem registrar ponto todos os dias.



"Quem ainda não fez, tem que fazer. Quero todo mundo registrado e entrando na hora", disse o tucano, que pediu aos secretários que prestem contas de seus trabalhos aos contribuintes.



O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), a vice Edna Flor (PPS) e a secretária de Saúde, Carmem Sílvia Guariente, estiveram no pronto-socorro Aida Vazo Dolce, no bairro Santana, para verificar as instalações da unidade e conversar com os funcionários.Segundo a Prefeitura, a visita, na noite de quinta-feira (19), faz parte do cronograma de primeiro contato do novo governo para tomar conhecimento da situação dos estabelecimentos públicos, além de poder aproveitar para passar uma mensagem de motivação aos servidores do município.Na sexta-feira (20), foi realizada reunião técnica entre secretários municipais de Araçatuba para apresentação do orçamento deste ano. No início dos trabalhos, o prefeito disse que eles e os demais servidores comissionados devem registrar ponto todos os dias."Quem ainda não fez, tem que fazer. Quero todo mundo registrado e entrando na hora", disse o tucano, que pediu aos secretários que prestem contas de seus trabalhos aos contribuintes.No final da sua fala, Dilador surpreendeu a todos, ao anunciar que já tinha escolhido o novo secretário de Assuntos Jurídicos e chamou o advogado Fábio Leite Franco à frente. O próximo secretário, que não usou a palavra, recebeu um abraço do prefeito e, em seguida, sua primeira cobrança: "Vamos trabalhar". O público reagiu com risos e aplausos. (Ronaldo Ruiz Galdino)



