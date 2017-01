Sem privilégios, Cido deve ser julgado por Vara Federal Coluna Periscópio Link



Sábado - 21/01/2017 - 18h44





Comentários via Facebook: Atualização: 18h48 de 21/01/2017

Dayse Maria/Folha da Região - 20/07/2016 Ex-prefeito petista é acusado de crime de responsabilidade em convênios com a Avape Ex-prefeito petista é acusado de crime de responsabilidade em convênios com a Avape



Como Cido Sério (PT) já não é mais prefeito de Araçatuba e perdeu foro privilegiado, o processo criminal que há contra ele no TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região poderá voltar para a primeira instância e ser julgado pela Vara Federal em Araçatuba.



O petista é acusado de crime de responsabilidade em convênios com a Avape (Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência), para prestação de serviços nas áreas de saúde e educação.



A princípio, a ação criminal iria ser julgada pela Justiça Estadual, porém, o TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) acatou argumentos da defesa do ex-chefe do Executivo e decidiu que o caso deveria ser apreciado na Justiça Federal, por envolver recursos da União.



AINDA NO TRF-3

No entanto, até o momento, o processo continua tramitando no TRF-3. Segundo consulta processual no site do tribunal, a última movimentação da ação ocorreu no dia 10, quando os autos foram encaminhados para despacho ou decisão do desembargador federal Maurício Kato.



Além de Cido, são réus, na ação criminal seu ex-secretário de Governo e Gestão Estratégica Mário Chaves Pires e o ex-presidente da Avape Marcos Antônio Gonçalves. Eles também respondem a dois processos por improbidade administrativa por causa de irregularidades nos convênios com a entidade, que já resultaram no bloqueio dos bens dos acusados.



PREJUÍZOS

Relatórios produzidos pela CGU (Controladoria-Geral da União) e CTAR (Comissão Técnica da Auditoria Regional) do Departamento Regional de Saúde de Araçatuba apontaram irregularidades no pagamento de mais de R$ 12 mil à Avape, a título de "apoio operacional e logístico", e uso indevido de dinheiro para a saúde pela entidade, com o objetivo de contratar empresa para reformas de duas Unidades Básicas de Saúde. (Ronaldo Ruiz Galdino)





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão