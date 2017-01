Empresa promete recuperar muro caído em Araçatuba Lázaro Jr. Link



Sábado - 21/01/2017 - 18h35





Yago Monteiro/Folha da Região - 16/01/2017 Barranco na lateral de condomínio na rua Panorama, em Araçatuba, desabou com a chuva Barranco na lateral de condomínio na rua Panorama, em Araçatuba, desabou com a chuva







Na segunda-feira (16), após o desabamento, a administração municipal deu prazo de cinco dias para a empresa informar porque não apresentou, durante a construção do condomínio de apartamentos, projeto de contenção do terreno no complemento da rua Panorama.



Na ocasião, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação informou que o projeto de contenção estava previsto na certidão emitida pela Comissão Técnica Permanente de Análise e Aprovação do Solo, Conjuntos Habitacionais, Verticais e Mistos, emitida em 2011.



Segundo o secretário municipal de Planejamento e Habitação, Tadeu Consoni, o habite-se, que é a autorização da Prefeitura para a ocupação do terreno, foi concedido pela gestão passada sem que este item fosse devidamente respeitado.

