Prefeitura prorroga vencimento da primeira parcela do IPTU



Sábado - 21/01/2017 - 17h50





Comentários via Facebook: Atualização: 17h51 de 21/01/2017



Devido ao atraso na confecção dos carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), a Prefeitura de Araçatuba decidiu prorrogar o vencimento da primeira parcela do imposto para o dia 31. A medida foi tomada pela Secretaria Municipal da Fazenda por meio do decreto 19.084, de 19 de janeiro de 2017, e será válida para os contribuintes que dividiram o valor em três parcelas, optarem pelo o valor à vista ou até em 12 parcelas.



De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Josué Cardoso de Lima, os contribuintes que escolheram pelo vencimento em parcela única terão a data limite de 20 de fevereiro para quitar o imposto.



Os contribuintes também podem optar pela impressão da guia referente a janeiro/2017 pelo site da Prefeitura (www.araçatuba.sp.gov.br) e clicar na aba "Serviços On-line", ou solicitar o serviço no Atende Fácil. (Com informações da Prefeitura)







