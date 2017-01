Mulher é detida por abandonar filha de 3 anos na rua Talita Rustichelli Link



Uma mulher foi detida no início da tarde de sábado (21), em Araçatuba, por abandono de incapaz. Segundo informações da polícia e do Conselho Tutelar, ela deixou a filha de 3 anos sozinha em uma das ruas do bairro Verde Parque e voltou para buscá-la horas depois, com sinais de embriaguez.



De acordo com o boletim de ocorrências, a criança foi acolhida por um casal. A mulher ouviu o choro da menina de dentro de sua casa ao acordar, durante a madrugada. Chegou a sair para ver se havia alguém com a menina e, ao notar que não havia nenhum responsável por perto, ela e o marido a colocaram para dentro de casa. A menina foi encontrada molhada de urina e sem roupas de frio.



Por volta das 8h, o casal chamou a polícia. A mãe da criança compareceu à residência, depois de ouvir muitas pessoas comentando o caso pelo bairro. De acordo com a conselheira tutelar Lúcia Fabiana da Silva Lopes, a mãe chegou a dar versões contraditórias sobre seu desaparecimento aos policiais.



VERSÕES

Em uma das versões, ela dizia que caiu da bicicleta, se machucou e que o casal "roubou" a menina - o que foi negado pela mulher que acolheu a criança. Em outra versão, ela afirmou que teria deixado propositalmente a filha aos cuidados do casal.



O Conselho Tutelar deixou a garotinha aos cuidados do familiar mais próximo localizado – no caso, a tia da garota (irmã de sua mãe). "A avó materna da criança não mora na cidade. Nós entramos em contato com o companheiro da mãe, ele nos passou o endereço dessa irmã e fomos conversar com ela. Agora a criança está bem", afirmou a conselheira Lúcia.



A pena para crimes de abandono de incapaz pode variar entre prisão e pagamento de fiança. O caso não havia sido encerrado até a conclusão desta reportagem.





