Tubulação de galeria cede e ameaça calçada em Araçatuba

Sábado - 21/01/2017 - 17h04





Alexandre Souza/Folha da Região - 20/01/2017 Com a chuva, um dos tubos se desprendeu dos demais e caiu dentro do córrego Com a chuva, um dos tubos se desprendeu dos demais e caiu dentro do córrego



A chuva que caiu nos últimos dias causou o rompimento de uma galeria instalada debaixo da rua São Francisco, que é um complemento da rua Jean Pierre Brulhart, no bairro Iporã, em Araçatuba. Essa tubulação fica no cruzamento com a avenida Paranapanema, que é um complemento Café Filho.



No local, passa um córrego que deságua no Machadinho. Com a chuva que caiu em Araçatuba desde o início da semana, o volume de água subiu muito e a tubulação cedeu. Um dos tubos se desprendeu dos demais e caiu dentro do córrego.



Com a enxurrada que se formou, parte da terra na cabeceira da ponte e na lateral do córrego foi levada pela água. Um buraco se formou debaixo da calçada para pedestres sobre a tubulação e há risco de desabamento.



SINALIZAÇÃO

Apesar do problema, o local não estava sinalizado na manhã de sexta-feira (20). À tarde, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que enviou equipe para sinalizar o local e analisar as condições para encaminhamento aos setores competentes.





